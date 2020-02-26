Свата экс-главы Балтасей будут судить в Арске

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Верховный суд Татарстана изменил территориальную подсудность уголовного дела бизнесмена Рафаэля Габдрахманова, свата бывшего главы Балтасинского района. Процесс над обвиняемым в фальсификации доказательств и хищениях имущества на 140 млн рублей пройдет в Арске, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Верховного суда Наталья Лосева.



Напомним, в начале февраля уголовное дело Габдрахманова в 17 томах поступило в Балтасинский суд. Но там его рассматривать не стали, поскольку часть обвинений касается представления подложных документов именно в Балтасинский суд.

Всего в деле — семь эпизодов, из которых до старта процесса обвиняемый признал три. Все они касаются обмана родного суда в части оснований для регистрации прав Габдрахманова на объекты, находившиеся в пользовании у обанкротившейся «БалтасиСельхозТехники» и ее дочерней компании «Курмала». Экс-глава района стал свидетелем обвинения.

Поводом для расследования Арского межрайонного следственного отдела стала публикация веб-объявления о продаже за 100 млн рублей купленного за бесценок комплекса в селе Карелино.