Казанское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат женской суперлиги
«Динамо-Казань» в домашнем матче женской Суперлиги по волейболу победило красноярский «Енисей» (3:0).
Казанские волейболистки уверенно провели все три партии встречи и заслуженно добыли 14 победу в 16 турах чемпионата России.
Благодаря поражению калининградского «Локомотива» команда Гилязутдинова завершила регулярный сезон во главе турнирной таблицы Суперлиги.
Таким образом, «Динамо-Казань» вышло в плей-офф с первого места, где сыграют с «Ленинградкой», занявшей восьмую строчку в чемпионате.
Суперлига Париматч. 16-й тур.
"Динамо-Казань» — «Енисей» — 3:0 (25:11, 25:14, 25:17)
"Динамо»: Кочурина (7), Королева (7), Фабрис (21), Старцева — К (1), Кадочкина (11), де ла Крус (7) — стартовая шестерка, Подкопаева (либеро), Симанихина (либеро), Бирюкова (1), Федоровцева (2), Акимова (1).
"Енисей»: Дрпа (9), Назарова (1), Фролова (3), Шевчук (3), Перетятько — К (2), Куликова (4) — стартовая шестерка, Пестова (либеро), Самойлова (1), Симонова (6).
Очки — 75:42, подача — 6:1, атака — 43:26, блок — 8:2, приём — 49%:36%, ошибки — 14:23.
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