Кафиля Амирова похоронят на Самосыровском кладбище в Казани

Стало известно, что похороны Кафиля Амирова пройдут на мусульманском кладбище в Самосырово. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с церемонии прощания с экс-прокурором РТ.

Панихида проходит в эти минуты в Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая в Казани. На церемонии прощания с Кафилем Амировым первые лица Татарстана выразили свои соболезнования и выступили с памятными речами, посвященными покойному.

