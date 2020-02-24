Профессионализм, шутки и слова Наполеона: что вспоминали на церемонии прощания с Кафилем Амировым

Фото: «Реальное время»

На церемонии прощания с Кафилем Амировым первые лица Татарстана выразили свои соболезнования и выступили с памятными речами, посвященными покойному.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вспомнил профессионализм Амирова.

«Не стало юриста, профессионала с огромным опытом работы. Кафиль Фахразеевич внес вклад в становление правовой системы Татарстана. Был разносторонним человеком. Снискал искреннее уважение за профессионализм и принципиальную позицию. Выражаю глубокие искренние соболезнования родным и друзьям Кафиля Фахразеевича», — сказал Мухаметшин.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков признался, что считает Амирова своим учителем.

«Провожаем масштабную личность, большого человека. Показал себя чистейшим человеком. Непростые времена пришлись на период его работы. Кафиль Фахразеевич — мой большой учитель. Очень остроумный, его шуток нам будет не хватать. Но с нами остаются его книги», — сказал Нафиков, обратившись к жене и дочерям Амирова со словами поддержки.

Также с траурными речами выступили председатель Верховного суда РТ Ильгиз Тилазов, заместитель руководителя Следственного комитета по РТ Руслан Залялиев. Последний был помощником у Амирова. При прощании он процитировал знаменитую фразу Наполеона: «Слава — это солнце мертвых».

Также на гражданскую панихиду по Кафилю Амирову приехали первые лица республики.