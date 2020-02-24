Новости общества

11:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани начинается панихида по бывшему прокурору Татарстана

09:50, 24.02.2020
В Казани начинается панихида по бывшему прокурору Татарстана
Фото: «Реальное время»

Сегодня в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая проходит гражданская панихида по экс-прокурору РТ Кафилю Амирову.

На церемонию прощания с экс-прокурором Татарстана Кафилем Амировым пришли сослуживцы и люди, которые знали этого выдающегося человека. Руководство, коллектив и ветераны прокуратуры республики уже выразили соболезнования родным и близким покойного.

Люди несут цветы. Фойе филармонии наполнилось до отказа.

Напомним, что Кафиль Амиров скончался на 71-м году жизни. Недавно он перенес инсульт и не смог после него оправиться.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров