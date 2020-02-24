В Казани начинается панихида по бывшему прокурору Татарстана
Сегодня в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая проходит гражданская панихида по экс-прокурору РТ Кафилю Амирову.
На церемонию прощания с экс-прокурором Татарстана Кафилем Амировым пришли сослуживцы и люди, которые знали этого выдающегося человека. Руководство, коллектив и ветераны прокуратуры республики уже выразили соболезнования родным и близким покойного.
Люди несут цветы. Фойе филармонии наполнилось до отказа.
Напомним, что Кафиль Амиров скончался на 71-м году жизни. Недавно он перенес инсульт и не смог после него оправиться.
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