В Казани начинается панихида по бывшему прокурору Татарстана

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая проходит гражданская панихида по экс-прокурору РТ Кафилю Амирову.

На церемонию прощания с экс-прокурором Татарстана Кафилем Амировым пришли сослуживцы и люди, которые знали этого выдающегося человека. Руководство, коллектив и ветераны прокуратуры республики уже выразили соболезнования родным и близким покойного.

Люди несут цветы. Фойе филармонии наполнилось до отказа.

Напомним, что Кафиль Амиров скончался на 71-м году жизни. Недавно он перенес инсульт и не смог после него оправиться.

