Олимпийские игры в Токио не будут переносить из-за коронавируса

Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа, не рассматривает вариант переноса соревнований из-за коронавируса.

«Токио-2020» продолжит сотрудничество с МОК и соответствующими организациями и рассмотрит любые контрмеры, которые могут потребоваться. Контрмеры против инфекционных заболеваний составляют важную часть наших планов по проведению безопасных и надежных Игр», — сообщили ТАСС организаторы.

Отмечается, что в оргкомитете была создана целевая группа по новым мерам борьбы с коронавирусом.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что проблема коронавируса может затронуть весь российский спорт.

