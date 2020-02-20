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Олимпийские игры в Токио не будут переносить из-за коронавируса

14:40, 20.02.2020
Олимпийские игры в Токио не будут переносить из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа, не рассматривает вариант переноса соревнований из-за коронавируса.

«Токио-2020» продолжит сотрудничество с МОК и соответствующими организациями и рассмотрит любые контрмеры, которые могут потребоваться. Контрмеры против инфекционных заболеваний составляют важную часть наших планов по проведению безопасных и надежных Игр», — сообщили ТАСС организаторы.

Отмечается, что в оргкомитете была создана целевая группа по новым мерам борьбы с коронавирусом.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что проблема коронавируса может затронуть весь российский спорт.

Спорт
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