Глава Олимпийского комитета России оценил проблему коронавируса для российского спорта

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что проблема коронавируса может затронуть весь российский спорт.

«Мы относимся к данной проблеме очень серьезно, она ведь может затронуть весь российский спорт. Китай — одна из самых значимых стран в плане олимпийского движения. Там традиционно проводится большое количество соревнований и различных мероприятий.

Однако все, что было запланировано на февраль и март, было отменено. Об этом уведомил Национальный олимпийский комитет Китая. Апрель пока под вопросом. По этому поводу комитет будет консультироваться с местным Министерством здравоохранения. Но мы исходим из наихудшего сценария — из того, что все соревнования до мая будут отложены или перенесены. Это, конечно, очень неприятно», — заявил Поздняков RT.

Ранее из-за коронавируса был перенесен на год зимний ЧМ-2020 по легкой атлетике.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения констатировала снижение скорости распространения нового коронавируса.