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В Казани продлили мораторий на штрафы за нарушения правил благоустройства для самозанятых

13:53, 20.02.2020

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня распорядился продлить мораторий на штрафы за нарушения правил благоустройства для самозанятых на 2020 год.

Такой мораторий действовал ранее в Казани с введением налогового режима для самозанятых.

«Мы эту работу продолжим. Только предупреждения, только разъяснения. Мораторий сохраним, но к правилам надо привыкать», — заявил Метшин.

Отмечается, что подобные нарушения чаще всего касаются размещения вывесок на торговых точках, где ведут деятельность самозанятые.

Ранее Метшин на выставке предложил выделить 10 млн рублей самозанятым в качестве грантов — 100 грантов по 100 тыс. рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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