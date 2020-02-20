В Казани продлили мораторий на штрафы за нарушения правил благоустройства для самозанятых

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня распорядился продлить мораторий на штрафы за нарушения правил благоустройства для самозанятых на 2020 год.



Такой мораторий действовал ранее в Казани с введением налогового режима для самозанятых.



«Мы эту работу продолжим. Только предупреждения, только разъяснения. Мораторий сохраним, но к правилам надо привыкать», — заявил Метшин.



Отмечается, что подобные нарушения чаще всего касаются размещения вывесок на торговых точках, где ведут деятельность самозанятые.

Ранее Метшин на выставке предложил выделить 10 млн рублей самозанятым в качестве грантов — 100 грантов по 100 тыс. рублей.