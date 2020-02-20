Власти Казани выделят 10 млн рублей самозанятым в качестве грантов

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Мэр Казани Ильсур Метшин на выставке «Микрофабрики. Казань» предложил выделить 10 млн рублей самозанятым в качестве грантов — 100 грантов по 100 тыс. рублей.



По его словам, чаще всего самозанятым нужны суммы в пределах 100 тыс. рублей на покупку, например, оборудования.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что самозанятые в 2020 году смогут претендовать на получение господдержки, существующей для малого бизнеса, в том числе на льготные кредиты и гарантии.