Доходная часть бюджета Татарстана вырастет на 4,4 млрд рублей на три года

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Доходная часть бюджета Татарстана — 2020—2022 вырастет на 4,4 млрд рублей по разделу «Безвозмездные поступления», сообщил на заседании Госсовета РТ министр финансов республики Радик Гайзатуллин. Расходная часть увеличится на 37,3 млрд рублей.

Как уточнил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, основная часть этих средств будет направлена на оплату неисполненных в 2019 году государственных контрактов, а также на выполнение дорожных работ, строительство и капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы и софинансирование уточненных государственных программ.

На 2021 и 2022 годы предусмотрено увеличение по межбюджетным трансфертам из федерального бюджета: на 2021 год — на 7,9 млрд рублей, на 2022-й — на 8,3 млрд рублей.

Общий объем бюджета Татарстана прогнозируется по доходам в сумме 274,43 млрд рублей, по расходам — в сумме 310, 555 млрд. Дефицит бюджета составит 36,12 млрд, он, по словам Якунина, полностью покрывается источниками финансирования.

Ранее «Реальное время» писало об итогах обсуждения проекта бюджета на 2020—2022 годы.