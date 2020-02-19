Татарстан вошел в тройку регионов по выручке от животноводства

Лидерами среди регионов России по выручке в области животноводства стали Дагестан (12,1 млрд рублей), Татарстан (8,4 млрд рублей) и Калмыкия (6,5 млрд рублей). Об этом сообщается в исследовании «Россельхозбанка».

Самый большой вклад в общероссийский объем выручки в сегменте растениеводства сделали Краснодарский край (62 млрд рублей), Ростовская (46,9 млрд рублей) и Саратовская (36,4 млрд рублей) области.

Исследование опирается на выручку фермеров по итогам 2018 года (итоги 2019 года пока не обнародованы, отмечает «Интерфакс»). Всего в 2018 году выручка фермерских хозяйств РФ составила 635,6 млрд рублей.

Безусловным лидером по выручке среди регионов стал Краснодарский край, фермеры которого получили более 66 млрд рублей выручки, или 10,4% от всероссийского объема. Это чуть меньше, чем суммарный показатель Дальневосточного, Уральского и Северо-Западного округов

Исследование также показало, что средняя выручка в расчете на одно фермерское хозяйство в целом по России составляет 7,05 млн рублей.