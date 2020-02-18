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«ВИМ-Авиа» выставила на продажу авиадвигатели за 0,8 млрд рублей

05:32, 18.02.2020
«ВИМ-Авиа» выставила на продажу авиадвигатели за 0,8 млрд рублей
Фото: wikimedia.org

Обанкротившаяся авиакомпания «ВИМ-Авиа» выставила на продажу три авиационных двигателя. Их стоимость в сумме составит около 830 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, на торги выставлены двигатель RB 211 стоимостью 222 млн рублей, еще один двигатель за 261 млн, а также двигатель RB 211-TRENT892B, оцененный в 347,6 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что зарегистрированная в Богатых Сабах авиакомпания, обанкротившаяся в 2018 году, продает два самолета за 1,1 млрд рублей.

БизнесТранспорт Татарстан
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