Осужденную судью из Казани лишат статуса 26 февраля

Фото: "Реальное время"

26 февраля на заседании Квалифколлегии судей Татарстана будет решен вопрос о прекращении отставки мирового судьи из Казани Эльмиры Зиганшиной. Ранее она получила 4 года колонии за покушение на посредничество взятке в полмиллиона рублей.



С представлением в адрес ККС РТ обратился председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов. По данным источников «Реального времени», прекращение отставки в случае Зиганшиной означает лишение статуса судьи. И главным основанием для такого решения является вступивший в силу в январе этого года приговор суда.

Напомним, осужденная судья может стать фигуранткой другого коррупционного дела — со взяткой 5 млн рублей, посредником которой в Следкоме считают казанского гаишника.

