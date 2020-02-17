Строители готовят к бетонированию пролетное строение путепровода Большого Казанского кольца

На стройке Большого Казанского кольца готовится к бетонированию пролетное строение путепровода. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

По данным пресс-службы Миндортранса РТ, строительство дороги идет по графику, а местами и с опережением. Уже завершены работы по армированию пролетного строения левого проезда путепровода. Установлены 95 тонн ненапрягаемой арматуры и 64 тонны напрягаемой арматуры.

На стройке продолжается завоз песка. При плане 14 000 кубометров завезено 15 025. Ведется разработка грунта вдоль подпорной стенки №1 — вывезено 3 580 кубометров грунта при плане 3 150. Ведутся работы по демонтажу высоковольтной линии ВЛ-110кВ, укладке ливневой канализации и устройству колодцев.

Ранее сообщалось, что на строительство второго этапа Большого Казанского кольца власти Татарстана намерены выделить 2,4 млрд рублей.

