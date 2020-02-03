На второй этап Большого Казанского кольца потратят 2,4 млрд рублей

На строительство второго этапа Большого Казанского кольца власти Татарстана намерены выделить 2,4 млрд рублей. Работы должны завершиться к 20 августа 2021 года. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Участок четырехполосной дороги для автомобилей с трамвайными путями пройдет от улицы Булатова до улицы Борисковской. Тендер выиграла ООО «Мосты Республики Татарстан». Работы планируют завершить в III квартале 2020 года.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства Большого Казанского кольца на участке от ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковской.

