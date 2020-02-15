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Минниханов вновь обратил внимание чиновников на зарплаты тружеников села

20:28, 15.02.2020
Минниханов вновь обратил внимание чиновников на зарплаты тружеников села
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал внимательно относиться к оплате труда на селе. Он обратил внимание чиновников на необходимость держать зарплату выше уровня МРОТ.

«Средняя зарплата на селе должна соответствовать всем установленным законодательством нормам», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он поручил обратить на этот вопрос самое пристальное внимание, главам муниципальных районов — держать на особом контроле.

Напомним, что Минниханов уже призывал повысить зарплаты работникам сельхозотрасли. А также он недавно обращал внимание на зарплаты ниже прожиточного минимума.

ОбществоВласть Татарстан
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