Минниханов вновь обратил внимание чиновников на зарплаты тружеников села

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал внимательно относиться к оплате труда на селе. Он обратил внимание чиновников на необходимость держать зарплату выше уровня МРОТ.

«Средняя зарплата на селе должна соответствовать всем установленным законодательством нормам», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он поручил обратить на этот вопрос самое пристальное внимание, главам муниципальных районов — держать на особом контроле.

Напомним, что Минниханов уже призывал повысить зарплаты работникам сельхозотрасли. А также он недавно обращал внимание на зарплаты ниже прожиточного минимума.