Минниханов призвал поднять зарплаты в сельском хозяйстве

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал решить вопрос с оплатой труда в агропромышленном комплексе. По его словам, проблемы в этой сфере влияют на отток специалистов из села.

«Размер и своевременность заработной платы — это очень важно. По всем этим вопросам необходимо системно вести работу», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он обратил внимание, что на селе часть выплат происходит в натуральной форме, что не учитывается в общем балансе.

Глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров рассказал, что за прошедший год из села уехали 6 тысяч человек из которых половина работники агропромкомплекса. На сегодня из 900 тысяч человек, проживающих на селе, только 67 тысяч работают в сельхозпроизводстве.

Министр отметил, что уровень обеспеченности специалистами и кадрами массовых профессий составляет по разным категориям от 82 до 95%.