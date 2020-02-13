Минниханов поручил проверить предприятия, где сотрудникам платили ниже прожиточного минимума

Фото: Госсовет РТ

Рустам Минниханов поручил проверить предприятия в РТ, где сотрудникам платили ниже прожиточного минимума. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Речь идет о сельхозпредприятиях. Проверки пройдут во всех районах республики. Уже известно, что в Балтасинском районе РТ 54 таких предприятия, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее на коллегии Минтрудсоцзащиты РТ рассказали о самой большой задолженности по зарплате в ПФО, социальном портрете бедной семьи и достижениях в переобучении и трудоустройстве предпенсионеров.

