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Минниханов поручил проверить предприятия, где сотрудникам платили ниже прожиточного минимума

11:52, 13.02.2020
Минниханов поручил проверить предприятия, где сотрудникам платили ниже прожиточного минимума
Фото: Госсовет РТ

Рустам Минниханов поручил проверить предприятия в РТ, где сотрудникам платили ниже прожиточного минимума. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Речь идет о сельхозпредприятиях. Проверки пройдут во всех районах республики. Уже известно, что в Балтасинском районе РТ 54 таких предприятия, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее на коллегии Минтрудсоцзащиты РТ рассказали о самой большой задолженности по зарплате в ПФО, социальном портрете бедной семьи и достижениях в переобучении и трудоустройстве предпенсионеров.

Общество Татарстан
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