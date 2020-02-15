«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Спартаком»
«Ак Барс» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ обыграл московский «Спартак» (4:1).
Счет был открыт в середине первого периода, шайбу в свой актив записал Петров. Гости забросили ответный гол в заключительном отрезке матча. Однако казанцы вовремя вернули инициативу. Зарипов, Дыняк и Галимов забросили по шайбе и позволили одержать «Ак Барсу» уверенную победу.
«Ак Барс» — «Спартак» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы:
1:0 Петров (Викстранд, Фрэттин, 39:31)
1:1 Хохлачёв (Вишневский, Малыхин)
2:1 Зарипов (Яруллин, 50:48, 5x4)
3:1 Дыняк (Зарипов, Рукавишников, 53:41)
4:1 Галимов Э. (Глухов, Педан, 58:20).
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