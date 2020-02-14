Алексей Морозов: «Пример руководителя для меня — Шафагат Тахаутдинов»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, кто для него является примером руководителя.

— Как вам поступило предложение о должности президента КХЛ? Кто для вас является примером руководителя?

— На встрече Геннадий Николаевич Тимченко и Дмитрий Николаевич Чернышенко предложили эту работу. Я посоветовался с семьей, она меня поддержала. Семья — мой надежный тыл. Что касается примера руководителя — назвал бы Шафагата Фахразовича Тахаутдинова, экс-президента «Ак Барса». Он делал такие стратегические ходы, что команда за считанные дни выбиралась из ямы и завоевывала трофеи, — приводит слова Морозова официальный сайт лиги.



Экс-гендиректор «Татнефти», бывший депутат Госсовета РТ Шафагат Тахаутдинов ранее также занимал пост президента казанского «Ак Барса».

Напомним, сегодня Морозов был избран новым президентом КХЛ. Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов назвал такое назначение «удивительным».