Зарипов считает назначение Морозова главой КХЛ удивительным

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал назначение бывшего партнера по казанской команде Алексея Морозова на пост президента КХЛ.

«Я знаком с Алексеем много лет и искренне рад за него. Я знаю его подход ко всем делам, начиная с мелочей. Этот человек достоин такого высокого поста. Тем более он получил большой опыт, работая в Молодежной хоккейной лиге. Это правильный хоккейный человек.

Но все равно это достаточно удивительный момент, когда хоккеист становится главным в такой большой хоккейной структуре, причем в достаточно молодом возрасте. Но Морозов это явно заслужил.

Самое главное (на этом посту) — это хладнокровие. Надеюсь, что он всегда будет выбирать правильный путь, правильное направление для развития нашей лиги и для хоккеистов. Даже скажу больше, я нисколько не сомневаюсь, что именно так и будет.

Понятно, что первое время обстановка будет нервной, возможно, будет какой-то ажиотаж вокруг этого назначения, но надеюсь, что он через все это сумеет успешно пройти», — заявил Зарипов.

Напомним, сегодня Морозов был избран новым президентом КХЛ.