Алексей Морозов избран новым президентом КХЛ

Новым президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) избран бывший капитан «Ак Барса» Алексей Морозов. Об этом сообщает официальный сайт лиги.



На этом посту он сменит Дмитрия Чернышенко, занимавшего эту должность с 2014 года, который 21 января был назначен заместителем председателя правительства РФ.

Также Морозов сохранит за собой пост управляющего директора Молодежной хоккейной лиги до избрания нового руководителя МХЛ.

Решение было принято после голосования совета директоров КХЛ.

Напомним, во время карьеры хоккеиста Морозов был капитаном «Ак Барса» и выиграл вместе с командой два Кубка Гагарина. В 2011 году он успешно окончил юридический факультет Казанского федерального университета.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в победу национальной сборной команды России по хоккею на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах, орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Удостоен благодарности президента Российской Федерации за заслуги в области физической культуры и спорта, большой вклад в развитие отечественного хоккея.

Кроме этого, он был знаменосцем страны на открытии Олимпийских игр — 2010 в Ванкувере.