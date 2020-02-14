РФС не накажет Тарасова за шутку о коронавирусе, футболист принес извинения

Полузащитник Дмитрий Тарасов, проходящий просмотр в казанском «Рубине», не будет наказан за шутку про коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Накануне футболист принес официальные извинения за публикацию шутки о коронавирусе в сторис в «Инстаграме».

«Я бы хотел извиниться перед всеми, кого моя шутка могла задеть или обидеть. Признаю, что она была не совсем удачной, с учетом обстановки во всем мире и ситуации вокруг этого вируса. Я ни в коем случае не считаю, что болезнь может быть хоть как-то связана с национальностью или расой — этот стереотип абсолютно неправильный.

Я от всей души желаю всем скорейшего выздоровления и надеюсь, что скоро этот коронавирус сойдет на нет. Постараюсь в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках», — сказал Тарасов.

Несмотря на осуждение поступка футболиста со стороны международной организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE), в РФС считают, что после извинений Тарасова инцидент исчерпан.

«С учетом извинений Дмитрия Тарасова РФС считает инцидент исчерпанным», — сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, ранее полузащитник Дмитрий Тарасов, который проходит просмотр в казанском «Рубине», выложил сторис о коронавирусе. Футболист в своем «Инстаграме» опубликовал фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус» и стрелками, направленными на барбера.