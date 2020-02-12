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Тарасов выложил сторис с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус»

17:07, 12.02.2020
Тарасов выложил сторис с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус»
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник Дмитрий Тарасов, который проходит просмотр в казанском «Рубине», выложил сторис о коронавирусе.

Футболист в своем «Инстаграме» опубликовал фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус» и стрелками, направленными на барбера.

Ранее из-за коронавируса был перенесен на год зимний ЧМ-2020 по легкой атлетике.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения констатировала снижение скорости распространения нового коронавируса. На данный момент подтверждено более 1 100 случаев смерти от вируса, выздоровели около 5 000 человек.

СпортФутбол Татарстан
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