Тарасов выложил сторис с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус»

Полузащитник Дмитрий Тарасов, который проходит просмотр в казанском «Рубине», выложил сторис о коронавирусе.

Футболист в своем «Инстаграме» опубликовал фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус» и стрелками, направленными на барбера.

Ранее из-за коронавируса был перенесен на год зимний ЧМ-2020 по легкой атлетике.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения констатировала снижение скорости распространения нового коронавируса. На данный момент подтверждено более 1 100 случаев смерти от вируса, выздоровели около 5 000 человек.