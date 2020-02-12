FARE считает расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) назвала расистской шутку футболиста Дмитрия Тарасова в «Инстаграме». Полузащитник, проходящий просмотр в казанском «Рубине», выложил фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус».

«Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными. К сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», — говорится в сообщении пресс-службы FARE.

В ответ на данный комментарий FARE, Тарасов опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме». В нем футболист назвал свое фото с парикмахером дурацким юмором, который не нужно воспринимать всерьез.

«Вчера ко мне пришел мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке Денис Ли ( всем советую, не пожалеете) и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя (стали спрашивать о его национальности и о вирусе), сами понимаете, как это не очень приятно.

Не имея злого умысла, мы посмеялись, и я выложил сторис. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала.

Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез, тем более моего прямого комментария на этот счет не было», — написал Тарасов.