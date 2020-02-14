«КАМАЗ» не будет рассматривать предложения по Караеву из ФНЛ

«КАМАЗ» не будет рассматривать предложения по продаже нападающего Давида Караева от клубов ФНЛ. Об этом «Реальному времени» сообщил заместитель генерального директора челнинцев Тимур Феоктистов.



«Если игрок и будет уходить, то, скорее всего, в клуб РПЛ. Переходить в команду ФНЛ особого смысла нет, потому что наша цель — играть там самим в следующем сезоне. Запросы из ФНЛ мы рассматривать не готовы. Речь не идет о том, чтобы не отпустить игрока — мы просто ему донесем, что в данный момент уходить туда ему бессмысленно.

Мы хотим, чтобы игрок развивался, а о каком качественном скачке в развитии карьеры может идти речь, если мы отдадим игрока в клуб ФНЛ? На уровне ЦСКА он показал себя достаточно неплохо, тем более это российский игрок, относительно молодой — 24 года, и относительно доступный в трансферной стоимости. Да и без особых невероятных личных финансовых условий», — заявил Феоктистов.

На игрока претендует несколько команд РПЛ. Сообщается, что Караевым интересуются тульский «Арсенал», «Сочи» и «Уфа».

Напомним, ранее 24-летний форвард прошел два зимних сбора с московским ЦСКА, но армейцы решили отказаться от его услуг. Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов сообщил, что игрок вернется в расположение клуба из Набережных Челнов.

В этом сезоне Караев провел 16 матчей в зоне Урал — Поволжье ПФЛ, в которых отметился 11 голами.