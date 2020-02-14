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«КАМАЗ» не будет рассматривать предложения по Караеву из ФНЛ

09:29, 14.02.2020
«КАМАЗ» не будет рассматривать предложения по Караеву из ФНЛ
Фото: pfc-cska.com

«КАМАЗ» не будет рассматривать предложения по продаже нападающего Давида Караева от клубов ФНЛ. Об этом «Реальному времени» сообщил заместитель генерального директора челнинцев Тимур Феоктистов.

«Если игрок и будет уходить, то, скорее всего, в клуб РПЛ. Переходить в команду ФНЛ особого смысла нет, потому что наша цель — играть там самим в следующем сезоне. Запросы из ФНЛ мы рассматривать не готовы. Речь не идет о том, чтобы не отпустить игрока — мы просто ему донесем, что в данный момент уходить туда ему бессмысленно.

Мы хотим, чтобы игрок развивался, а о каком качественном скачке в развитии карьеры может идти речь, если мы отдадим игрока в клуб ФНЛ? На уровне ЦСКА он показал себя достаточно неплохо, тем более это российский игрок, относительно молодой — 24 года, и относительно доступный в трансферной стоимости. Да и без особых невероятных личных финансовых условий», — заявил Феоктистов.

На игрока претендует несколько команд РПЛ. Сообщается, что Караевым интересуются тульский «Арсенал», «Сочи» и «Уфа».

Напомним, ранее 24-летний форвард прошел два зимних сбора с московским ЦСКА, но армейцы решили отказаться от его услуг. Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов сообщил, что игрок вернется в расположение клуба из Набережных Челнов.

В этом сезоне Караев провел 16 матчей в зоне Урал — Поволжье ПФЛ, в которых отметился 11 голами.

СпортФутбол Татарстан
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