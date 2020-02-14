Власти эвакуируют пожилых людей с круизного лайнера, где находится семья из Казани

Власти Японии приняли решение эвакуировать пожилых людей с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине.

В первую очередь судно покинут 10 человек старше 80 лет. Под эту категорию попадают 200 пассажиров. При этом 80% пассажиров лайнера — это люди старше 60 лет.

Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действует карантин. Отдыхающим запрещено покидать каюты. Всего на судне находится 3,7 тыс. человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина. Среди инфицированных россияне не числятся.

