Граждан РФ нет среди пассажиров круизного судна, у которых выявлен коронавирус

Стало известно, что среди новых 44 инфицированных коронавирусом россияне не числятся.

Минздрав Японии отчитался о вновь зараженных, передает ТАСС. Ранее появилась информация, что число зараженных на судне достигло 219 человек. Последние 44 случая инфицирования зафиксированы в последние сутки. Было неизвестно, есть ли среди них граждане России.

Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действует карантин. Отдыхающим запрещено покидать каюты. Всего на судне находится 3,7 тыс. человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина.



