СМИ: на черном рынке продаются личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка из ПФО

В DarkNet 12 февраля, появилось объявление о продаже данных 20 тыс. клиентов Сбербанка стоимостью по 35 рублей за строку.



По данным «Известий», тестовый фрагмент базы содержит названия банковских подразделений, полные ФИО, номера счетов, паспортные данные, даты рождения и телефоны десяти клиентов.

По информации из объявления продавца, клиенты из базы проживают в субъектах Уральского и Приволжского федеральных округов. Также продавец пишет, что может дополнительно выгружать по 10 тыс. строк еженедельно.

Напомним, что в октябре прошлого года стало известно об очередном крупном сливе базы данных клиентов Сбербанка. База содержит записи о каждом клиенте, в том числе полные ФИО, дату рождения, паспортные данные, место работы, домашний адрес, мобильный и рабочий телефоны, сумму кредита и просрочки по нему, дату ее образования и др. В полиции позже сообщили, что подозреваемый в утечке персональных данных клиентов Сбербанка задержан.