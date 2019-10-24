Полиция задержала подозреваемого в сливе данных клиентов Сбербанка

Полиция задержала сотрудника коллекторского агентства, который подозревается в хищении личных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.

«В ходе спецоперации сотрудниками МВД России при содействии службы безопасности ПАО Сбербанк выявлен и задержан злоумышленник, подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе ПАО Сбербанк», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, что накануне стало известно об очередном крупном сливе базы данных клиентов Сбербанка. База содержит записи о каждом клиенте, в том числе полные ФИО, дату рождения, паспортные данные, место работы, домашний адрес, мобильный и рабочий телефоны, сумму кредита и просрочки по нему, дату ее образования и др. Однако в банке отрицают утечку.



Позже в Сбербанке подтвердили информацию о задержании причастного к утечке данных. В банке отметили, что полиция нашла подозреваемого при участии службы безопасности кредитной организации.