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Полиция задержала подозреваемого в сливе данных клиентов Сбербанка

16:07, 24.10.2019 1
Полиция задержала подозреваемого в сливе данных клиентов Сбербанка
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Полиция задержала сотрудника коллекторского агентства, который подозревается в хищении личных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.

«В ходе спецоперации сотрудниками МВД России при содействии службы безопасности ПАО Сбербанк выявлен и задержан злоумышленник, подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе ПАО Сбербанк», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, что накануне стало известно об очередном крупном сливе базы данных клиентов Сбербанка. База содержит записи о каждом клиенте, в том числе полные ФИО, дату рождения, паспортные данные, место работы, домашний адрес, мобильный и рабочий телефоны, сумму кредита и просрочки по нему, дату ее образования и др. Однако в банке отрицают утечку.

Позже в Сбербанке подтвердили информацию о задержании причастного к утечке данных. В банке отметили, что полиция нашла подозреваемого при участии службы безопасности кредитной организации.

ПроисшествияЭкономикаБанки
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 окт
    и поделом ему. впредь будет думать о последствиях своих корыстных действий.
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