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Алина Загитова рассказала о своих планах после окончания школы

10:42, 13.02.2020
Алина Загитова рассказала о своих планах после окончания школы
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила о своих планах после окончания школы в нынешнем году.

По словам фигуристки, она планирует поступить на учебу в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

«Готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры.

Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна (Тутберидзе), воспитывать новых чемпионов», — сказала Загитова.

Напомним, ранее Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В январе стало известно, что она вернулась к тренировкам на льду.

Накануне классная руководительница Загитовой рассказала о выступлениях фигуристки в годы учебы в ижевской школе.

СпортФигурное катание
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