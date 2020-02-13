Алина Загитова рассказала о своих планах после окончания школы
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила о своих планах после окончания школы в нынешнем году.
По словам фигуристки, она планирует поступить на учебу в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).
«Готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры.
Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна (Тутберидзе), воспитывать новых чемпионов», — сказала Загитова.
Напомним, ранее Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В январе стало известно, что она вернулась к тренировкам на льду.
Накануне классная руководительница Загитовой рассказала о выступлениях фигуристки в годы учебы в ижевской школе.
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