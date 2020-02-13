Алина Загитова рассказала о своих планах после окончания школы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила о своих планах после окончания школы в нынешнем году.

По словам фигуристки, она планирует поступить на учебу в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

«Готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры.

Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна (Тутберидзе), воспитывать новых чемпионов», — сказала Загитова.

Напомним, ранее Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В январе стало известно, что она вернулась к тренировкам на льду.

Накануне классная руководительница Загитовой рассказала о выступлениях фигуристки в годы учебы в ижевской школе.