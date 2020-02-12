Классная руководительница Загитовой рассказала о школьных выступлениях фигуристки

Классная руководительница олимпийской чемпионки Алины Загитовой рассказала о выступлениях фигуристки в годы учебы в ижевской школе. Ее слова вошли в репортаж съемочной группы телеканала из Японии, посетившей родной город российской спортсменки.

«Алина мне приносила грамоты как классному руководителю. Но это были в основном вторые, третьи и так далее места. Чуть-чуть ей не хватало до первого места. Начав тренироваться в Москве, она сделала очень большой рывок в своей профессиональной карьере и стала чемпионкой», — сказала классная руководительница Загитовой.

Напомним, ранее стало известно, что в Японии выпустят документальный фильм о жизни Алины Загитовой.