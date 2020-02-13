Тарасов и Гранат отправились с «Рубином» на третий сбор команды

«Рубин» отправился на заключительный, третий подготовительный сбор в Турцию, информирует пресс-служба казанского клуба.

Вместе с командой на сборы отправились 28 игроков. В их число вошли восстановившийся от травмы защитник Владимир Гранат, а также находящийся на просмотре полузащитник Дмитрий Тарасов.

На третьем сборе в Турции «Рубин» проведет три контрольных матча. Соперниками казанцев станут белорусская «Славия-Мозырь» (16 февраля), казахстанский «Кайрат» (19 февраля) и молдавский «Шериф» (22 февраля).

Ранее «Рубин» в контрольной игре на втором сборе разгромно обыграл латвийский «Спартак» (4:1).