Тарасов и Гранат отправились с «Рубином» на третий сбор команды
«Рубин» отправился на заключительный, третий подготовительный сбор в Турцию, информирует пресс-служба казанского клуба.
Вместе с командой на сборы отправились 28 игроков. В их число вошли восстановившийся от травмы защитник Владимир Гранат, а также находящийся на просмотре полузащитник Дмитрий Тарасов.
На третьем сборе в Турции «Рубин» проведет три контрольных матча. Соперниками казанцев станут белорусская «Славия-Мозырь» (16 февраля), казахстанский «Кайрат» (19 февраля) и молдавский «Шериф» (22 февраля).
Ранее «Рубин» в контрольной игре на втором сборе разгромно обыграл латвийский «Спартак» (4:1).
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Сегодня «Рубин» возвращается в турецкий Белек, где проведет третий зимний сбор, и по прилету, вечером, приступит к тренировкам— «Рубин» Казань (@fcrk) February 13, 2020
Состав нашей команды
#РубиновыеСборы | #FCRK pic.twitter.com/bMe5V6SUNr
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