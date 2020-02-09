«Рубин» в контрольном матче разгромил латвийский «Спартак»

«Рубин» в контрольном матче на втором сборе в Турции с крупным счетом обыграл латвийский «Спартак» (4:1).

Казанцы забили уже на 7-й минуте встречи, навес Кварацхелии головой замкнул Давиташвили. Во втором тайме вышедший на замену Бакаев дважды реализовал передачи от Маркова. Четвертый мяч на счету Игнатьева, который был точен с пенальти. Латвийцы забили гол престижа на 90-й минуте игры с 11-метровой отметки.

Следующий матч казанцы проведут 16 февраля в рамках третьего сбора в Турции. Соперником «Рубина» станет белорусский клуб «Славия-Мозырь».