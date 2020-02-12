Вадим Евсеев: «На первом сборе у «Уфы» были проблемы с эпидемией вируса»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об итогах двух подготовительных сборов команды на Кипре.

«Иногда погодные условия нас немного подводили, был холодный ветер, но весь тренировочный процесс, все упражнения, которые были запланированы, мы выполнили. На первом сборе была общая подготовка — аэробная и беговая работа, а на втором было больше скоростно-силовой работы, объем тренировок в день возрастал.

В дни перед заключительными контрольными матчами с «Урарту» и «Араратом-Арменией» мы проводили двухразовые тренировки с большой нагрузкой, поэтому ребятам не хватало легкости. Голова мыслила хорошо на футбольном поле, но ноги были очень тяжелые. И немаловажный фактор, что мы фактически все сборы провели без серьезных травм. Только на первом сборе были у нас небольшие проблемы, связанные с эпидемией вируса, но все выздоровели», — цитирует Евсеева пресс-служба «Уфы».

Ранее «Уфа» объявила о переходе в клуб полузащитника сборной Узбекистана Остона Урунова, а также продлении контракта с капитаном команды, вратарем Александром Беленовым.