«Уфа» заключила долгосрочный контракт с 19-летним игроком сборной Узбекистана

«Уфа» объявила о заключении долгосрочного контракта с полузащитником сборной Узбекистана Остоном Уруновым. Об этом сообщает официальный сайт уфимского клуба.

Футболист достался «Уфе» бесплатно, игрок находился в статусе свободного агента.

19-летний Урунов является воспитанником узбекистанского футбола. В чемпионате Узбекистана он выступал за «Навбахор» и «Локомотив», в которых сыграл 64 матча и забил 4 гола.

В 2018-м году Урунов был признан лучшим молодым игроком суперлиги Узбекистана.