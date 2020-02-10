Новости спорта

11:36 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Уфа» заключила долгосрочный контракт с 19-летним игроком сборной Узбекистана

09:57, 10.02.2020
«Уфа» заключила долгосрочный контракт с 19-летним игроком сборной Узбекистана
Фото: fcufa.pro

«Уфа» объявила о заключении долгосрочного контракта с полузащитником сборной Узбекистана Остоном Уруновым. Об этом сообщает официальный сайт уфимского клуба.

Футболист достался «Уфе» бесплатно, игрок находился в статусе свободного агента.

19-летний Урунов является воспитанником узбекистанского футбола. В чемпионате Узбекистана он выступал за «Навбахор» и «Локомотив», в которых сыграл 64 матча и забил 4 гола.

В 2018-м году Урунов был признан лучшим молодым игроком суперлиги Узбекистана.

СпортФутбол Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров