Беленов продлил контракт с «Уфой» на три года

«Уфа» объявила о продлении контракта с капитаном и вратарем команды Александром Беленовым.

Срок соглашения между игроком и клубом был продлен на три года, информирует пресс-служба уфимцев.

Беленов выступает за «Уфу» с февраля 2017 года. За это время 33-летний голкипер провел за клуб 97 матчей, в 37 из которых отстоял «на ноль», пропустив 92 мяча.

Ранее сообщалось, что Беленов получил предложение от одного европейского клуба и может покинуть «Уфу».