Беленов продлил контракт с «Уфой» на три года
«Уфа» объявила о продлении контракта с капитаном и вратарем команды Александром Беленовым.
Срок соглашения между игроком и клубом был продлен на три года, информирует пресс-служба уфимцев.
Беленов выступает за «Уфу» с февраля 2017 года. За это время 33-летний голкипер провел за клуб 97 матчей, в 37 из которых отстоял «на ноль», пропустив 92 мяча.
Ранее сообщалось, что Беленов получил предложение от одного европейского клуба и может покинуть «Уфу».
СпортФутбол Башкортостан
Контракт с голкипером Александром Беленовым продлён на три года #фкуфа #рпл pic.twitter.com/TZw2F52sRY— ФК УФА (@UfaFc) February 11, 2020
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