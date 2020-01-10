Новости спорта

15:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Билялов отказался продлевать контракт с «Ак Барсом» и летом может покинуть клуб

14:02, 10.01.2020
Билялов отказался продлевать контракт с «Ак Барсом» и летом может покинуть клуб
Фото: ak-bars.ru

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отказался продлевать контракт с казанским клубом и хочет рассмотреть варианты с продолжением карьеры в НХЛ. Об этом со ссылкой на агентство, ведущее дела голкипера, сообщает ТАСС.

«Билялов контракт не продлил. Есть интерес со стороны клубов НХЛ, мы посмотрим. Будем думать о будущем в конце сезона», — сообщили в агентстве.

Действующее соглашение вратаря с казанским «Ак Барсом» рассчитано до апреля 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Билялову со стороны «Торонто» и других клубов НХЛ.

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров