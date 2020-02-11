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Администратор «Уфы» заменил судью на линии в контрольном матче с «Араратом»

13:54, 11.02.2020
Администратор «Уфы» заменил судью на линии в контрольном матче с «Араратом»
Фото: vk.com/ufafc

Во время контрольного матча «Уфы» на втором сборе в Ларнаке (Кипр) против «Арарат-Армении» по ходу первого тайма главный судья встречи получил травму.

Арбитр не смог продолжить игру и был заменен на своего ассистента. Из-за отсутствия резервных судей функции судьи на линии стал исполнять администратор «Уфы» Артур Каримов.

Отметим, что во втором тайме встречи Каримов дважды зафиксировал положение «вне игры» в моментах с голами уфимского клуба.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на официальном ютьюб-канале «Уфы».

СпортФутбол Башкортостан
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