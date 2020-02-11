Минспорт намерен перевести внимание со спорта высших достижений на массовый

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил о желании усилить внимание к развитию физкультуры и массового спорта в России.

«У нас сейчас большой крен сделан в сторону спорта высших достижений. Конечно, мы ориентируемся на наших чемпионов, наших участников Олимпиад и чемпионатов мира. Они пример для подрастающего поколения, но наша политика будет направлена на развитие физкультуры и массового спорта.

Фундамент нашей спортивной системы — это регионы, работа спортивных школ, вузов, тренеров. По поручению президента России нам предстоит работать над Стратегией развития физкультуры и спорта до 2030 года. Она будет понятной и открытой, она будет сформулирована на глобальных целях, но подготовлена она должна быть «на земле», — сказал Матыцин.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве встретился с главой Минспорта РФ Матыциным для обсуждения вопросов подготовки и проведения спортивных мероприятий в 2020 году.