Минниханов рассказал новому министру спорта РФ о планах построить в Казани центр пляжных видов спорта и ледовый дворец

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве встретился с новым министром спорта России Олегом Матыциным. В частности, они обсудили вопросы подготовки и проведения спортивных мероприятий 2020 года, в том числе Игр стран СНГ, которые пройдут в Казани с 20 по 27 августа.

Также глава Татарстана рассказал министру спорта о дальнейшем развитии спортивной инфраструктуры в регионе, в частности, о планах построить в Казани центр пляжных видов спорта, ледовый дворец и легкоатлетический манеж, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Напомним, недавно новым министром спорта России стал Олег Матыцин, до недавнего времени возглавлявший Международную федерацию студенческого спорта (FISU). Отныне спортивной отраслью будет руководить бывший теннисист, экс-ректор Спортакадемии и носитель «революционных» идей в области преобразования международного студенческого спорта. Подробнее — в материале «Реального времени».