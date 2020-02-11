В Татарстане полицейские спасли замерзающую семью с двумя детьми

Под Набережными Челнами полицейские помогли замерзающей семье с двумя детьми, автомобиль которых заглох на трассе. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

Сообщается, что водитель со своей семьей направлялся из города Набережные Челны в деревню Янурусово Сармановского района. По дороге двигатель заглох. Самостоятельно починить автомобиль мужчина не смог. При этом температура воздуха на тот момент опустилась ниже 10 градусов, супруга водителя и двое детей начали замерзать.

Полицейские старший лейтенант полиции Айдар Сабирзянов и лейтенант полиции Тагир Шакиров заметили стоящий на обочине автомобиль «Лифан» с включенной аварийной сигнализацией. Они пересадили замерзающих в свой автомобиль, напоили горячим чаем и доставили до дома, передает пресс-служба.

Ранее на трассе в Татарстане сотрудники ДПС спасли замерзающую семью с маленьким ребенком.

