Воспитанник «Нефтехимика» Сергачев набрал 100-е очко в НХЛ

Защитник клуба из НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и воспитанник нижнекамского хоккея Михаил Сергачев набрал 100-е очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).



Это произошло в матче регулярного первенства НХЛ с «Коламбусом» (2:1от). Сергачев отметился голевой передачей в моменте с первым голом другого российского игрока Никиты Кучерова.

В 210 матчах за «Тампу» у 21-летнего защитника 23 гола и 77 результативных передач, коэффициент полезности «+37». В текущем сезоне Сергачев сыграл 56 игр за «Тампа-Бэй», в котором набрал 28 (8+20) очков.

Ранее россиянин также выступал в НХЛ за «Монреаль», откуда был обменен в свой нынешний клуб.