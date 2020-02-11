В Татарстане полицейские изъяли марихуану и порох

Фото: МВД по РТ

В Зеленодольском районе сотрудники полиции обнаружили и изъяли у жителя поселка Осиново марихуану и порох. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

У 40-летнего мужчины хранились 374,38 грамма марихуаны и нитроцеллюлозный порох общей массой 202,5 грамма.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», передает пресс-служба ведомства.

