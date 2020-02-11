В Ижевске задержан житель Татарстана, который похитил автомобиль и сдал его на запчасти

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В Ижевске полиция задержала 47-летнего жителя Татарстана, которого подозревают в похищении автомобиля и сдаче его на запчасти.

Сообщается, что в августе 2019 года он нашел объявление ижевчанина о сдаче автомобиля «Фольксваген» в аренду. Он взял автомобиль в аренду, объяснив, что планирует перевезти груз в Башкирию. Потерпевший передал ему ключи от автомобиля и только потом узнал, что предоставленные фото паспорта недействительны, а сам «арендатор» нередко похищал автомобили и сдавал их в авторазбор, передает пресс-служба ведомства.

Потерпевший выследил местонахождение автомобиля по системам слежения. Машина уже находилась на одном из авторазборов в Татарстане. Он забрал машину и обратился в полицию.

Ведется расследование уголовного дела.

