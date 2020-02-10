«Ак Барс» отправился на выезд без Ли и Аверина
Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала список хоккеистов, отправившихся с командой на выездные матчи против омского «Авангарда» и рижского «Динамо».
В состав не вошли защитник Николай Аверин и нападающий Олег Ли. Игроки сборной России вратарь Тимур Билялов, защитник Никита Лямкин и форвард Артем Галимов присоединятся к команде в Москве.
На выезде «Ак Барс» проведет две встречи. 11 февраля казанцы сыграют против «Авангарда», а 13 февраля — против рижского «Динамо».
Состав «Ак Барса» на выезд:
Вратари: Амир Мифтахов, Адам Рейдеборн.
Защитники: Микаэль Викстранд, Ессе Виртанен, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Камиль Фазылзянов, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.
Нападающие: Джастин Азеведо, Дмитрий Воронков, Владимир Галузин, Станислав Галиев, Эмиль Галимов, Никита Дыняк, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артем Лукоянов, Максим Марушев, Кирилл Петров, Степан Санников, Мэттью Фрэттин, Михаил Фисенко.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым