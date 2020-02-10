«Ак Барс» отправился на выезд без Ли и Аверина

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала список хоккеистов, отправившихся с командой на выездные матчи против омского «Авангарда» и рижского «Динамо».

В состав не вошли защитник Николай Аверин и нападающий Олег Ли. Игроки сборной России вратарь Тимур Билялов, защитник Никита Лямкин и форвард Артем Галимов присоединятся к команде в Москве.

На выезде «Ак Барс» проведет две встречи. 11 февраля казанцы сыграют против «Авангарда», а 13 февраля — против рижского «Динамо».

Состав «Ак Барса» на выезд:



Вратари: Амир Мифтахов, Адам Рейдеборн.

Защитники: Микаэль Викстранд, Ессе Виртанен, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Камиль Фазылзянов, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Джастин Азеведо, Дмитрий Воронков, Владимир Галузин, Станислав Галиев, Эмиль Галимов, Никита Дыняк, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артем Лукоянов, Максим Марушев, Кирилл Петров, Степан Санников, Мэттью Фрэттин, Михаил Фисенко.