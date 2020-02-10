Владеющая «Пятерочками» компания опередила по темпам роста Amazon и Nike

Выручка X5 Retail Group за предыдущий финансовый год достигла $24,4 млрд, подсчитали аналитики компании Deloitte. За последние пять лет компания, владеющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток», показала темпы роста в 23,4%.

По этому показателю группа опередила такие компании, как Amazon и Nike, пишет РБК.

При этом в рейтинг крупнейших розничных продавцов мира вошли еще «Магнит» ($19,4 млрд), «Лента» ($6,6 млрд), «М.Видео» ($5,1 млрд) и «Дикси» ($4,7 млрд).

Лидером стала американская сеть гипермаркетов Wal-Mart Stores: она выручила за тот же отчетный период 514,4 миллиарда долларов.