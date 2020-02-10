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Главное за выходные: похороны Хайруллина, «Оскар» и ранняя весна

07:30, 10.02.2020
Главное за выходные: похороны Хайруллина, «Оскар» и ранняя весна

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 10 февраля.

  • В субботу в Казани простились с погибшим за день до этого депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным. Он был похоронен на кладбище в поселке Мирный.
  • Соболезнования близким выразили экс-премьер Дмитрий Медведев и действующий председатель правительства Михаил Мишустин.
  • Эксперты пришли к выводу, что падение вертолета Хайруллина произошло из-за ошибки пилота при плохой погоде.
  • В Лос-Анджелесе проходит церемония награждения премии Американской киноакадемии. «Оскары» уже получили Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер. Премиями могут похвастаться «Паразиты», «1917» и «Однажды в… Голливуде».
  • В Татарстане синоптик спрогнозировал ранний приход весны. Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев заявил, что в этом году арктические циклоны так и не добрались до европейской части России.
  • Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов потребовал от полиции найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
  • Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с крупнейшими застройщиками республики и обсудил с ними увеличение объемов ввода жилья.
  • Бывший казанский чиновник и муж певицы Нюши Игорь Сивов похвастался победой в соревнованиях на гребных тренажерах.
Общество
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