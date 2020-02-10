Главное за выходные: похороны Хайруллина, «Оскар» и ранняя весна
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 10 февраля.
- В субботу в Казани простились с погибшим за день до этого депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным. Он был похоронен на кладбище в поселке Мирный.
- Соболезнования близким выразили экс-премьер Дмитрий Медведев и действующий председатель правительства Михаил Мишустин.
- Эксперты пришли к выводу, что падение вертолета Хайруллина произошло из-за ошибки пилота при плохой погоде.
- В Лос-Анджелесе проходит церемония награждения премии Американской киноакадемии. «Оскары» уже получили Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер. Премиями могут похвастаться «Паразиты», «1917» и «Однажды в… Голливуде».
- В Татарстане синоптик спрогнозировал ранний приход весны. Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев заявил, что в этом году арктические циклоны так и не добрались до европейской части России.
- Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов потребовал от полиции найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с крупнейшими застройщиками республики и обсудил с ними увеличение объемов ввода жилья.
- Бывший казанский чиновник и муж певицы Нюши Игорь Сивов похвастался победой в соревнованиях на гребных тренажерах.
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