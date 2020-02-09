Почему разбился вертолет Айрата Хайруллина: эксперты воссоздали картину трагедии

Фото: МЧС по РТ

Эксперты воссоздали картину авиакатастрофы над Камой и пришли к выводу, что падение вертолета произошло из-за ошибки пилота при плохой погоде.

По данным телеграм-канала Baza, вертолет попал в «снежный заряд», из-за чего пилот потерял ориентацию. Вместо того, чтобы набрать высоту, он принял решение посадить воздушное судно. Однако вертолет ударился хвостом о землю и рухнул на лед.

Сообщается, вертолет протащило по земле около 120 метров. Айрат Хайруллин сидел впереди, слева от пилота. От удара в вертолете разбились стекла и его почти выбросило наружу. Его тело придавило корпусом вертолета.

