Новости происшествий

14:09 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Почему разбился вертолет Айрата Хайруллина: эксперты воссоздали картину трагедии

13:00, 09.02.2020
Почему разбился вертолет Айрата Хайруллина: эксперты воссоздали картину трагедии
Фото: МЧС по РТ

Эксперты воссоздали картину авиакатастрофы над Камой и пришли к выводу, что падение вертолета произошло из-за ошибки пилота при плохой погоде.

По данным телеграм-канала Baza, вертолет попал в «снежный заряд», из-за чего пилот потерял ориентацию. Вместо того, чтобы набрать высоту, он принял решение посадить воздушное судно. Однако вертолет ударился хвостом о землю и рухнул на лед.

Сообщается, вертолет протащило по земле около 120 метров. Айрат Хайруллин сидел впереди, слева от пилота. От удара в вертолете разбились стекла и его почти выбросило наружу. Его тело придавило корпусом вертолета.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров