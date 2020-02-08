Премьер-министр России выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина.

«Айрат Назипович прожил яркую и достойную жизнь, сумел добиться значительных успехов в бизнесе, многое сделал для развития молочной отрасли. Его высочайший профессионализм, глубокие знания, управленческий опыт были востребованы и в Госсовете Республики Татарстан, и в Государственной Думе», — говорится в телеграмме.

Глава правительства подчеркнул, что на протяжении многих лет Хайруллин последовательно отстаивал интересы своих избирателей, стал соавтором ряда важных законопроектов, направленных на укрепление агропромышленного комплекса.

Напомним, что Айрат Хайруллин погиб вчера в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Церемония прощания состоялась в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Его похоронили на татарском кладбище в поселке Мирный, рядом с матерью.